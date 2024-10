Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Uslar (ots)

Uslar, (go), Graftplatz, (Lavespark), Dienstag, der 22.10.2024, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr. Durch unbekannte Täter wurden in der Parkanlage "Lavespark" in Uslar Gehwege, Flächen, Mauern, Bänke und Mülleimer massiv durch Farbschmierereien verunstaltet. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060, zu melden.

