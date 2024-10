Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektroschrott-Container geriet in Brand

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag, 24.10.2024, 20.24 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Brandursache unbekannt.

Am Donnerstag geriet gegen 20.24 Uhr ein Container mit Elektroschrott in der Hillerser Straße in Northeim in Brand. In dem Container wurden Teile einer alten Kühlung entsorgt.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Brandgeruch und entdeckte anschließend den brennenden Container. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist aktuell noch unbekannt.

Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell