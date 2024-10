Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Ferienhaus bei Dranske/Nonnevitz auf Rügen

Sassnitz/Rügen (ots)

Am 05.10.24 gegen 20:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Brand in einem Ferienhaus in Nonnevitz gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Freiwillige Feuerwehr bereits bei den Löscharbeiten und konnte das Feuer im Kellergeschoß schnell unter Kontrolle bringen. Zuvor konnten fünf Feriengäste, eine deutsche Familie aus der Nähe von Stuttgart, das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet Bekleidung, die auf einem heißen Saunaofen abgelegt wurde, in Brand. Anschließend griff das Feuer auf eine Sauna und ein angrenzendes Badezimmer über. Es entstand Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Das Ferienhaus war nicht mehr bewohnbar. Die Gäste traten freiwillig die Heimreise an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

