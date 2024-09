Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unbekannter Fahrer eines Sattelzuges verursacht einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 05. September 2024, gegen 18:55 Uhr, wechselte ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück der A 1, kurz hinter der Anschlussstelle Brinkum, im dreispurigen Bereich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er einen dort fahrenden Pkw, der von einer 66-jährigen Frau aus dem Kreis Düren gelenkt wurde. Die Frau führte eine Ausweichlenkung nach links durch, um eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden. In der Folge stieß sie auf dem linken Fahrstreifen mit einem dort fahrenden Kleintransporter zusammen, in dem eine 37-jährige Frau aus Hamm am Lenkrad saß.

An den Fahrzeugen der beiden Frauen, die bei dem Unfall unverletzt blieben, entstanden Sachschäden, die insgesamt auf etwa 4000,-EUR geschätzt wurden.

Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges, der den Unfall verursacht hatte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls telefonisch unter 04435/9316-0 melden.

