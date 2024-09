POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Siebenjähriger Junge bei Verkehrsunfall in Brake verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein junger Mann hat am Mittwoch, 04. September 2024, 16:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht, bei dem sein Beifahrer verletzt wurde. Der Fahrer gab an, am Lenkrad eingeschlafen zu sein. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der 24-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Mercedes die Bremer Straße in Richtung Stadtmitte. Zwischen Lübecker Weg und Hamburger Weg ...

mehr