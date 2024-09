Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Delmenhorst (ots)

Ein junger Mann hat am Mittwoch, 04. September 2024, 16:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht, bei dem sein Beifahrer verletzt wurde. Der Fahrer gab an, am Lenkrad eingeschlafen zu sein. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 24-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Mercedes die Bremer Straße in Richtung Stadtmitte. Zwischen Lübecker Weg und Hamburger Weg kam er mit dem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Kleintransporter. Der 20-jährige Beifahrer aus Bremen klagte nach dem Zusammenstoß über Übelkeit und Schmerzen. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und galt zunächst als leicht verletzt. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zusammen mit den Schäden am Kleintransporter wurde von einem Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro ausgegangen.

Gegenüber der Polizei gab der 24-jährige Fahrer mehrfach an, eingeschlafen und erst durch den Aufprall wach geworden zu sein. Schon deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Er machte zudem einen orientierungslosen und fahrigen Eindruck. Durchgeführte Tests zeigten keine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol an, eine Fahruntüchtigkeit durch die Einnahme von Medikamenten konnte aber nicht ausgeschlossen werden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

