Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Betrug nach Schockanruf in der Gemeinde Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Montag, 02. September 2024, eine Frau in Südmoslesfehn von Kriminellen betrogen worden ist, konnten mittlerweile Aufnahmen von Videokameras gesichert und eingesehen werden. Demnach muss die Beschreibung der Person, die den Rucksack mit Wertgegenständen in der Diedrich-Dannemann-Straße in Empfang genommen hat, korrigiert/ergänzt werden.

Beim Abholer handelte es sich

- um einen jungen Mann im Alter von 17 - 25 Jahren - von schlanker Statur (ungefähr 65 kg) - mit dunklen/schwarzen Haaren, die an den Seiten deutlich kürzer waren - dem Erscheinungsbild nach mit möglichen Wurzeln im arabischen Raum/Nahen Osten - bekleidet war er mit einem schwarzen, kurzärmeligen Hemd - einer schwarzen Hose - und schwarzen Schuhen mit einem weißen Logo an den Seiten und Fersen

Wer die beschriebene Person am Nachmittag von Montag in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

+++ Pressemitteilung vom 03. September 2024 +++

