POL-LM: +++ Versuchter Einbruchsdiebstahl +++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Diebstahl aus PKW +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Unfälle unter Alkoholeinfluss +++

1.Versuchter Einbruchsdiebstahl

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Samstag, 17.02.2024 im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Grundstück des Geschädigten. Durch den Garten gelangte man an die Hintertür der Anschrift. Beim Versuch diese Tür aufzubrechen entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Als die Täter bemerkten, dass sich jemand im Haus befindet, flohen sie in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 0643191400 zu wenden.

2.Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Tatort: 65549 Limburg, Zeppelinstraße, Haltestelle Kreissporthalle Tatzeit: Samstag, 17.02.2024 17:45 Uhr

Am Samstag, 17.02.2024 um 17:45 Uhr wurde durch eine Passantin mitgeteilt, dass die Bushaltestelle "Kreissporthalle" in der Zeppelinstraße in Limburg beschädigt worden war. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt. Durch unbekannte Täter wurden zwei Glasscheiben der Bushaltestelle zerstört. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 0643191400 zu wenden.

3.Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug Tatort: 35781 Weilburg, Auf der Hahnau Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr

Am Samstag, 17.02.2024, zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in 35781 Weilburg, Auf der Hahnau Höhe Hausnummer 13, auf noch unbekanntem Weg Zutritt zu einem dort abgestellten grauen Dacia. Bei der Durchsuchung nach Wertgegenständen wurde die Mittelkonsole des Fahrzeugs beschädigt und es entstand dadurch ein Sachschaden von circa 400,-EUR. Entwendet wurden aus dem Fahrzeug 2,-EUR an Münzgeld. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

4.Sachbeschädigung an PKW nach zuvor stattgefundenem Streit Tatort: 35789 Weilmünster, Hauptstraße 27 Tatzeit: Sonntag, 18.02.2024, 01:26 Uhr

Am Sonntag, 18.02.2024 um 01:26 Uhr kam es in 35789 Weilmünster, Hauptstraße 27, in der Gaststätte "Kida's" zu einem Streit zwischen einem männlichen Gast und dem Gastwirt. Der männliche Gast wurde daraufhin des Hauses verwiesen. Nachdem er die Gaststätte verlassen hatte, trat er gegen den linken Außenspiegel eines vor der Tür abgestellten Fahrzeugs einer 51-jährigen Geschädigten aus Weilrod und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500,-EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

5.Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Tatort: 35789 Weilmünster, L3063 zwischen Heinzenberg und Laubuseschbach Tatzeit: Samstag, 17.02.2024, 22:30 Uhr

Am Samstag, 17.02.2024 um 22:30 Uhr kam es in 35789 Weilmünster auf der L3063 zwischen Heinzenberg und Laubuseschbach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr durch Kontakt der Außenspiegel. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Weilmünster befuhr die L3063 aus Fahrtrichtung Laubuseschbach kommend in Fahrtrichtung Heinzenberg. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Grävenwiesbach kam ihm auf der Gegenspur entgegen. In Höhe des Stationskilometer 4,400 überfuhr der 32-jährige PKW-Fahrer die Mittellinie und geriet kurzfristig in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zur Berührung der beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stelle sich heraus, dass der 32-jährige Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt und der Führerschein sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf der Polizeidienststelle entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500,- EUR.

6.Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Tatort: 65594 Runkel, Am Kapellchen 38 Tatzeit: Sonntag, 18.02.2024, 04:30 Uhr

Am Sonntag, 18.02.2024 um 04:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Limburg die Straße Am Kapellchen in Fahrtrichtung der Straße Am Steinernen Haus. Auf Höhe der Hausnummer 38 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem dort aufgestellten Grundstückszaun. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem 20-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Deshalb wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet, eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt und der Führerschein sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf der Polizeidienststelle entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

