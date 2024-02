PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Betrunken Unfall verursacht +++ Verkehrsunfälle +++ Körperverletzung durch Pfefferspray +++

Limburg (ots)

1. Betrunken Unfall verursacht

Limburg, Blumenröder Straße, Samstag, 17.02.24, 06:25 Uhr

Eine 25jährige Dame aus Limburg befuhr mit ihrem Fahrzeug die Blumenröder Straße bergauf, als sie unvermittelt nach rechts von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto fuhr. Die Verursacherin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, daß sie unter dem Einfluß von Alkohol stand. Daher mußte sie sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Pkw beim Ausparken vor Arztpraxis beschädigt

Limburg, Beethovenstraße, Freitag, 16.02.2024, 10:30 Uhr

Eine 40-jährige Dame aus Dornburg stieß beim Rückwärts-ausparken mit ihrem Pkw gegen die geöffnete Tür eines an der Straße abgestellten Autos, so daß die betroffene Tür sich nicht mehr verschließen ließ. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 EUR. Verletzt wurde niemand.

3. Pkw im Vorbeifahren beschädigt und geflohen

Limburg, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 15.02.24, 23:00 Uhr bis Freitag, 16.02.24, 10:00 Uhr

Im genannten Zeitraum wurde ein am Straßenrand in Höhe Hausnr. 18 geparktes Auto von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der Urheber des Unfalls kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden. Es entstand ein Sachschaden von 800 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 -91400 zu wenden.

4. Streit unter Jugendlichen eskaliert - Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Freitag, 15.02.2024, 14:45 Uhr

Eine Gruppe Kinder/Jugendlicher geriet in Streit. Zwei Jugendliche hielten schließlich den 15jährigen Geschädigten fest und ein Dritter sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Im Anschluß flohen die drei zu Fuß vom Tatort. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnr. 06431 - 91400 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell