POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Metallbaubetrieb in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer war am Donnerstag, 05. September 2024, gegen 02:45 Uhr, in Elsfleth unterwegs. Der 56-jährige Mann aus den Niederlanden befuhr mit einem Nissan die B212 in Richtung Nordenham und legte eine unsichere Fahrweise an den Tag, die sich durch das Fahren in Schlangenlinien zeigte. Er wurde im Ortskern von Elsfleth von der ...

