BPOLI LUD: 20 innerhalb von 90 Minuten

Bad Muskau, Görlitz (ots)

Innerhalb von 90 Minuten sind am gestrigen Donnerstag 20 Migranten an verschiedenen Orten in Bad Muskau bzw. in einem Fall in Gablenz von der Bundespolizei aufgegriffen worden. Bei den Aufgegriffenen handelt es sich in erster Linie um Inder, aber auch um Syrer und Algerier. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte ein Syrer über die Görlitzer Altstadtbrücke Deutschland erreicht. Ein Landsmann aus Syrien tat es ihm am Abend gleich, nur nahm er den Weg über die Stadtbrücke. Zwei Eritreer nutzen die Nacht, um zunächst unerkannt über die Brücke bei Hagenwerder unerlaubt einzureisen. Auch sie wurden ergriffen.

