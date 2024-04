Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Usbekischer Schleuser dingfest gemacht

Bad Muskau (ots)

Gestern Nachmittag ergriff die Bundespolizei in Bad Muskau einen Usbeken (25). Der spätere Verdächtige ist möglicherweise für die Schleusung von vier Afghanen verantwortlich.

Die betreffenden Geschleusten waren am Mittwochnachmittag von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ebenfalls in der Kurstadt in Gewahrsam genommen worden. Nahezu zeitgleich stellten die Fahnder den 25-Jährigen, der zu Fuß durch den Fürst-Pückler-Park spazierte. Dabei fanden sie bei ihm zunächst Beweismaterial, welches ihn mit den Geschleusten in Verbindung bringt. Der Tatvorwurf, weshalb nun gegen den in Polen lebenden Beschuldigten ermittelt wird: Einschleusen von Ausländern.

In Bad Muskau waren gestern bereits vor der Festnahme des usbekischen Staatsangehörigen Migranten aus Afghanistan und Syrien in Gewahrsam genommen worden.

Darüber hinaus stellten Streifen der Bundespolizei und der Landespolizei (Polizeirevier Görlitz) auch in Krauschwitz, Zentendorf und Görlitz weitere Afghanen, Syrer, Algerier, Iraner, Somalier und einen Jemeniten fest.

Letztlich wurden insgesamt 34 unerlaubt eingereiste Ausländer neben dem Schleuser zur Dienststelle mitgenommen.

