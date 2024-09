Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen zu Serie von Diebstählen mit ungewöhnlichem Diebesgut in Rodenkirchen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer Serie von Diebstählen mit ungewöhnlichem Diebesgut in Rodenkirchen bittet die Polizei um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

Am Sonntag, 01. September 2024, zwischen 04:25 und 04:35 Uhr, wurde versucht, einen im Grisstede Weg geparkten Pkw zu öffnen. Nachdem dieses Vorhaben misslang, entwendeten die Diebe ein Dreirad für Kinder.

In der Zeit von Samstag, 31. August 2024, 20:00 Uhr, bis Montag, 02. September 2024, 05:30 Uhr, wurde in der Nachbarschaft, in der Straße "An den Platanen", unter anderem ein Druckluft-Kompressor aus einem geparkten VW entwendet.

Ganz in der Nähe, nämlich in der Birkenstraße, entwendeten Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 01. September 2024, 21:30 Uhr, bis Montag, 02. September 2024, 05:10 Uhr, über 20 Badeenten aus einem abgestellten Audi.

Wer Personen mit dem auffälligen Diebesgut gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei in Nordenham aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell