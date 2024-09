Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Frau am Donnerstag, 05. September 2024, 10:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Jade. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die 40-Jährige aus Jade war mit einem Kleinwagen auf der Außendeicher Straße in Richtung Jaderberg unterwegs. Dabei kam ihr ein schwarzes Auto entgegen, das ausgangs einer Rechtskurve auf ihren Fahrstreifen geriet und sie zum Ausweichen zwang. Die 40-Jährige kam von der Fahrbahn ab, in einem wasserführenden Graben zum Stehen und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Kleinwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Die Insassen des schwarzen Fahrzeugs setzten ihre Fahrt in Richtung B437 fort und entfernten sich von der Unfallstelle. Wer Angaben zum Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Nordenham (04731/2694-0) oder der Dienststelle in Jade (04454/979430) in Verbindung zu setzen.

