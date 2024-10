POL-RT: Radfahrer tödlich verunglückt (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Wernau (ES): Herd in Brand geraten Zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Raitenstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache war an einem Herd im Erdgeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen, durch das auch die Wand und die Decke der Küchenzeile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Nachbar hatte kurz vor elf Uhr ...

