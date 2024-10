Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlichen angegangen; Fahranfänger vermutlich unter Drogeneinfluss; Verkehrsunfälle; Gleitschirmflieger verunglückt; Frau sexuell genötigt; Falschfahrer; Einbruch; Seniorin am Telefon betrogen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Jugendlichen geschlagen und getreten

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Mittwochabend gegen mehrere Beschuldigte, die einen 16-Jährigen am Marktplatz körperlich angegangen haben sollen. Kurz vor 19.30 Uhr traf der Geschädigte im dortigen Bereich auf etwa sechs, ihm teilweise bekannte Jugendliche, mit denen es bereits in der Vergangenheit zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Es kam zu einem Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Der 16-Jährige soll dabei aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten worden sein. Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und die Polizei verständigten, flüchtete die Gruppe. Der 16-Jährige musste zur weiteren Untersuchung und Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung kontrollierten die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen vier Jugendliche. Inwieweit diese in die Auseinandersetzung involviert gewesen sein könnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. (rd)

Metzingen (RT): Fahranfänger vermutlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Fahranfänger ist am Mittwochabend durch seine Fahrweise in Metzingen aufgefallen. Der 18-Jährige, der erst seit einer Woche im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, war gegen 18.50 Uhr mit einem hochmotorisierten Mercedes-Benz auf der Max-Planck-Straße unterwegs. Hierbei beschleunigte er das Fahrzeug stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße. Eine sich zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife wurde durch das Aufheulen des Motors auf den Raser aufmerksam und konnte ihn stoppen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der junge Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Nachdem ein anschließender Vortest positiv verlaufen war, musste sich der 18-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Neben entsprechenden Anzeigen wurde eine Meldung an die Führerscheinstelle gefertigt. (ms)

Esslingen (ES): Mit Pkw auf Dach gelandet

Korrektur zur Pressemittelung vom 30.10.2024 / 16.48 Uhr

Bei der gestern veröffentlichten Pressemeldung hat sich eine Verwechslung beim Alter der aus dem Auto befreiten Frau eingeschlichen. Dabei handelte es sich nicht um die 56-Jährige, sondern um die 83-jährige Unfallbeteiligte. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden.

Esslingen (ES): Mit Pkw auf Dach gelandet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der L1192 bei Berkheim. Eine 83-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit einem Renault Twingo von der Straße Am Ziegelbrunnen nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Esslingen abgebogen. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte sie dabei offenbar das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr mit ihrem Twingo auf den vorausfahrenden Kia Ceed einer 56-Jährigen auf. Der Renault wurde anschließend nach rechts über den Gehweg hinweg in den Graben abgewiesen, wo er umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte 83-Jährige wurde von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war kurz vor 14.30 Uhr geräumt. (rd)

Neuffen (ES): Gleitschirmflieger verunglückt

Ein verunglückter Gleitschirmflieger musste am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 76-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr am Startplatz Nord in der Nähe des Wilhelmfelsen gestartet. Unmittelbar nach dem Start flog der Mann eine Linkskurve in Richtung Burgruine Hohenneuffen und streifte hierbei die Baumwipfel. Dabei blieb sein Fluggerät in einer Baumkrone hängen. Der Verunglückte musste im Anschluss von der Bergwacht aus etwa zehn Metern Höhe gerettet werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Senior mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Gleitschirm konnte erst am Donnerstag bei Tageslicht von der Bergwacht geborgen werden. (ms)

Plochingen (ES): Frau sexuell genötigt (Zeugenaufruf)

Eine junge Frau ist am frühen Dienstagmorgen in Plochingen von einem bislang unbekannten Mann sexuell genötigt worden. Die 17-Jährige war kurz vor sieben Uhr zu Fuß von der Unterführung herkommend auf die Fußgängerbrücke zum Bruckenwasen unterwegs. Dort lief der Unbekannte von hinten an die junge Frau heran, berührte sie unsittlich und drückte sie zu Boden. Da sich die 17-Jährige heftig wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab und rannte in Richtung Innenstadt davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Mann ist etwa 19 bis 24 Jahre alt und von schmaler Statur. Der Unbekannte trug eine dunkle Hose, eine Kapuzenjacke und hatte vermutlich einen Schal vor dem Gesicht. Außerdem hatte er einen dunklen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Bissingen/ Teck (ES): Auto überschlagen

Alkoholisiert war ein 55-Jähriger der am Mittwochabend auf der Ochsenwanger Steige / K1250 kurz vor Ochsenwang mit seinem Hyundai Tucson verunglückt ist. Der Mann war gegen 20.25 Uhr auf der Steige von Bissingen herkommend unterwegs, als er in der scharfen Kurve vor Ochsenwang mit seinem Wagen ins Schleudern kam. Nachfolgend überschlug sich der Hyundai und blieb auf linken Fahrzeugseite liegen. Der 55-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Der Hyundai, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz. (js)

Tübingen (TÜ): Falschfahrer auf B28 (Zeugenaufruf)

Den Führerschein eines 51-Jährigen haben Beamte der Verkehrspolizei Tübingen am Mittwochabend sichergestellt, nachdem dieser mit einem Gelenkbus auf der B28 als Falschfahrer unterwegs war. Gegen 18.50 Uhr fiel der Bus einer Zeugin auf, die die Polizei verständigte. Offenbar war das Fahrzeug von der Europastraße aus in Richtung Schlossbergtunnel auf die Hegelstraße/B28 aufgefahren und entgegen der Fahrtrichtung nach links abgebogen. Beim anschließenden Versuch, mit dem Gelenkbus zu wenden, touchierte das Fahrzeug die Leitplanke. Der Wendeversuch misslang und der Busfahrer setzte seine Fahrt daraufhin entgegen der Fahrtrichtung auf der Hegelstraße in Richtung Bahnhof fort. Nach mehreren hundert Metern konnte der Gelenkbus kurz vor der Kreuzung mit der Wilhelm-Keil-Straße von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt und in diese abgeleitet werden. Die Hegelstraße wurde hierzu kurzzeitig voll gesperrt. Die 13 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Bus und der Schutzplanke wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Geschädigte, die durch die Fahrweise des Busses möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Rottenburg (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte am Ehinger Platz in Rottenburg ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Über ein vermutlich gekipptes Fenster ist ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von zwei Uhr bis 9.15 Uhr in das Restaurant gelangt. Im Anschluss brach er im Inneren eine abgeschlossene Tür gewaltsam auf. Der Einbrecher erbeutete etwas Wechselgeld. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Rottenburg die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Um Schmuck und Wertsachen von sehr hohem Wert ist eine Seniorin am Mittwoch von bislang unbekannten Telefonbetrügern gebracht worden. Ein Unbekannter hatte die Frau gegen 13.30 Uhr angerufen und sich als angeblicher Kriminalbeamter ausgegeben. Anschließend verband er das Gespräch mit einem vermeintlichen Oberstaatsanwalt. Die Betrüger gaukelten der Frau vor, eine bewaffnete Einbrecherbande sei in ihrer Nachbarschaft unterwegs und sie solle das Haus nicht verlassen. Außerdem würden sie einen verdeckten Ermittler vorbeischicken, der Fingerabdrücke an ihren Wertgegenständen sichern würde. Gegen 15.15 Uhr klingelte schließlich ein Mann bei der Seniorin, der sich die Wertgegenstände zeigen ließ. Diese nahm der Unbekannte an sich und verließ fluchtartig das Haus. Daraufhin verständigte die Frau sofort die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief negativ. Der Täter ist etwa 185 bis 190 cm groß, zirka 30 Jahre alt und hat kurze Haare. Der Mann trug eine dunkle Jacke sowie eine lange Hose. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert oder Sie danach befragt, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Sie werden betrogen. Alles was Sie diesen Anrufern übergeben, ist unwiederbringlich verloren! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (ms)

