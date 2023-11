Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte-Röddensen: 73-Jährige fährt in einen geparkten Lastzug und verletzt sich schwer

Hannover (ots)

Eine 73-jährige Frau ist am Donnerstag, 23.11.2023, in der Celler Straße in Lehrte-Röddensen mit ihrem Pkw in einen geparkten Lastzug gefahren. Bei dem Unfall wurde die Lehrterin schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 73-Jährige gegen 17:15 Uhr mit ihrem Mazda die Celler Straße in Lehrte-Röddensen in Richtung Aligse. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Frau auf einen Lastzug auf, der seitlich am Fahrbahn geparkt war. Die 73 Jahre alte Mazda-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Celler Straße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst schätzt den Gesamtschaden auf ca. 37.000 Euro und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. /san, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell