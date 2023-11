Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 88-Jähriger aus Kleefeld angetroffen

Hannover (ots)

Die Polizeistation Hannover-Kleefeld hat seit Donnerstag, 23.11.2023, mit einem Foto nach einem 88 Jahre alten Mann aus Kleefeld gesucht. Aufgrund seiner Demenzerkrankung und Orientierungslosigkeit konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand. Wir haben darüber berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5656449).

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 10:30 Uhr wurde der Senior vom Rettungsdienst im Tiergarten in Hannover-Kirchrode angetroffen. Der Rettungsdienst war zuvor von einem Passanten informiert worden. Die Rettungskräfte brachten den 88-Jährigen in ein Krankenhaus, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach dem 88-Jährigen geholfen haben. Das Foto aus der Ursprungsmeldung musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /san,dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell