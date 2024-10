POL-RT: Pkw aufs Dach gekippt; Autos angegangen

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Mit Pkw auf Dach gelandet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der L1192 bei Berkheim. Eine 83-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit einem Renault Twingo von der Straße Am Ziegelbrunnen nach rechts auf die Landesstraße in Richtung Esslingen abgebogen. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte sie dabei offenbar das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr mit ihrem Twingo auf den vorausfahrenden Kia Ceed einer 56-Jährigen auf. Der Renault wurde anschließend nach rechts über den Gehweg hinweg in den Graben abgewiesen, wo er umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte 56-Jährige wurde von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war kurz vor 14.30 Uhr geräumt. (rd)

Ofterdingen (TÜ): Autos angegangen

Eine in der Mittelkonsole eines Honda abgelegte Geldbörse dürfte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Tannhäuserweg einen Autoaufbrecher angelockt haben. Zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr hebelte der Kriminelle eine verschlossene Türe des Autos auf und plünderte die Geldbörse aus. Mit der Scheckkarte und Bargeld machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden am Auto wird auf zirka 1.000 Euro. Im ungefähr gleichen Zeitraum machte sich möglicherweise der gleiche Kriminelle an einem in der Stäffelenstraße geparkten VW Golf zu schaffen. Auch in diesem Wagen fand er eine Geldbörse vor, die er ausplünderte. Aufbruchspuren konnten an diesem Fahrzeug nicht festgestellt werden. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (js)

