POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche, Mehrere Verkehrsunfälle, Nachtrag zu Verkehrsunfall, Brand, Person in psychischem Ausnahmezustand

Fußgänger von Pkw erfasst

Eine Leichtverletzte und insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Parkplatz in der Emil-Adolff-Straße ereignet hat. Gegen 02.10 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Opel Zafira die Emil-Adolff-Straße in Fahrtrichtung Schieferstraße, um auf einen Parkplatz abzubiegen. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte er hierbei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW 430. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls geparkten Mercedes CLK geschoben. Im weiteren Verlauf touchierte der Opelfahrer eine 19-jährige Fußgängerin, welche sich leicht verletzte. Die Frau wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, konnte es nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 25-Jährigen ergab, dass dieser vermutlich unter Drogenbeeinflussung stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Nach bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen, dürfte der Unfallverursacher nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Hohenstein (RT): Kellerbrand in Einfamilienhaus

Aus noch unbekanntem Grund ist es am Freitagmorgen, gegen 06.15 Uhr in Hohenstein im Ortsteil Oberstetten zu einem Brand der Heizungsanlage im Keller eines Einfamilienhauses gekommen. Die Nachbarn wurden auf den alarmierenden Rauchwarnmelder aufmerksam und weckten die Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr Hohenstein, welche mit drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen, sodass das Haus weiter bewohnt werden kann. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Betrunken auf Linienbus aufgefahren

Ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Neuhausen auf den Fildern entstanden. Eine 55-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrer neuwertigen Mercedes-Benz E-Klasse die Nürtinger Straße von Scharnhausen kommend in Richtung Neuhausen. An der Kreuzung zur L1204 übersah die 55-Jährige den an der roten Ampel stehenden Linienbus der Marke Mercedes-Benz und fuhr diesem auf. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung der 55-Jährigen. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste ihren Führschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Die E-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise verletzte sich bei dem Unfall niemand. Im Bus des 53-Jährigen befanden sich keine Fahrgäste.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermissten wohlbehalten gefunden

Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Hubschrauber nach einem vermissten Senior gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der orientierungslose Mann gegen 13.30 Uhr das Pflegeheim in Echterdingen verlassen, weshalb vom Personal die Polizei verständigt wurde. Der 75-Jährige konnte gegen 15.30 Uhr von einer Streifenbesatzung an einer Bushaltestelle angetroffen und zurück ins Seniorenwohnheim gebracht werden.

Baltmannsweiler (ES): Kind von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat eine Achtjährige bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Lautergasse erlitten. Das Kind war um 13 Uhr mit seinem City-Roller unterwegs. Auf Höhe einer Gaststätte überquerte das Kind die Fahrbahn aus Sicht des vorbeifahrenden 49-jährigen VW-Caddy-Fahrers von rechts nach links. Der Pkw kollidierte in der 20 km/h-Zone leicht mit dem Roller des Kindes, das in der Folge auf den Boden fiel und sich leichte Schürfwunden zuzog. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, wo es nach kurzer Behandlung entlassen werden konnte. Ein Sachschaden war nicht entstanden.

Dettingen unter Teck (ES): Fußgänger von Pkw angefahren

Schwer verletzt wurde ein 89-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagnachmittag in der Kirchheimer Straße ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr parkte ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz GLC aus einer Parklücke eines Autohauses aus und erfasste hierbei den 89-Jährigen. Dieser stürzte durch die Kollision zu Boden und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Am Mercedes-Benz entstand nach aktuellem Stand kein Sachschaden.

Esslingen (ES): Unfallbeteiligte nachträglich verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.10.2024, 12.22 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen am vergangenen Montagmittag ist eine 60-jährige Mitfahrerin im Laufe des Feiertags im Krankenhaus an ihren Verletzungen verstorben. Wie bereits berichtet, war der 72-jährige Fahrer eines zur Personenbeförderung genutzten VW Crafter unterhalb der Adenauer-Brücke kurz abgelenkt und zudem durch die tiefstehende Sonne geblendet, sodass es zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Tieflader gekommen war. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Esslingen (ES): Person in psychischem Ausnahmezustand

Nach einem Polizeieinsatz im Stadtteil Berkheim ist am Freitagabend ein 57-jähriger Mann in Gewahrsam genommen und aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in ein Klinikum verbracht worden. Vorausgegangen war, dass der Mann gegen 19.00 Uhr in einem offenbar psychischen Ausnahmezustand ein Messer mit sich führte, welches er beim Kontakt mit der alarmierten Polizeistreife gegen sich selbst gerichtet hatte. Nachdem er auf Ansprache der Einsatzkräfte nicht reagierte und den Anweisungen keine Folge leistete, wurde Reizstoff gesprüht. Da der Mann sich weiterhin unkooperativ verhielt, wurde ihm letztendlich das Messer aus der Hand geschlagen. Unter erhöhtem Kraftaufwand wurden ihm die Handschließen angelegt. Er wurde von den Einsatzkräften in den Rettungswagen getragen. Während der Fahrt in ein Klinikum trat er weiterhin gegen die Inneneinrichtung des Rettungswagens, spuckte gegen die Einsatzkräfte und gab nicht zitierfähige Worte von sich. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt, der Beschuldigte wurde an der Hand leicht verletzt. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

