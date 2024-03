Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Pst. Braunlage Sonntag, 24.04.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zum Sonntag, 24.04.2024, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand in der Straße "Zu den Silberschächten, 38700 Braunlage" die hintere Tür der Fahrerseite an einem abgestellten roten Pkw Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Braunlage, Tel. 05520-93260.

Krause, PHK

