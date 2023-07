Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Rahmen des Vorbereitungsspiels SC Freiburg - Grasshoppers Zürich am 15.07.2023 hielten sich zahlreiche Fußballfans im Seepark in Freiburg auf. Vor Spielbeginn, kurz vor 14:00 Uhr, kam es in der Nähe der Gaststätte Lago zu einem Aufeinandertreffen zwischen rivalisierenden Fußballfans.

Durch hingerufene Polizeikräfte konnte eine größere Auseinandersetzung zwischen den sich gegenüberstehenden Fangruppen verhindert werden. Hierfür war in Teilen auch der Einsatz von Pfefferspray erforderlich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761/882-4421 zu melden.

