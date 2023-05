Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Scheunenbrand greift auf Einfamilienhaus mit befülltem Gas- und Öltank über

Rostock (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ging um etwa 00:30 Uhr die Meldung in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Rostock ein, dass es in der Ortschaft Cammin zu einem Brand einer Scheune gekommen sei. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war der Anbau bereits vollständig niedergebrannt. Zunächst war nicht klar, ob Personen oder Tiere in Gefahr sind. Das gefährliche an der Situation: angrenzend an dieser Scheune befand sich ein Einfamilienhaus mit voll befülltem Gas- und Öltank. Kurz nach Eintreffen der Polizei griffen die Flammen auf dieses über. Eine Explosion oder andere Reaktionen konnten zunächst nicht ausgeschlossen werden.Das nun zu brennen beginnende Einfamilienhaus und weitere umliegende Häuser wurden umgehend evakuiert. Die Freiwiligen Feuerwehren aus Cammin und Tessin begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Die Polizei sperrte umliegende Straßen und fungierte als Ansprechpartner der sich nun im Freien befindlichen Bewohner und Nachbarn. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und stellt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen dar. Insgesamt waren zwei Löschzüge der o.g. Wehren, die Schutzpolizei der umliegenden Polizeireviere sowie der Kriminaldauerdienst aus Rostock im Einsatz. 20 Einwohner mussten kurzzeitig ihre Häuser verlassen. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehren konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindert werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Anna Tügel Polizeikommissarin Polizeirevier Sanitz Tessiner Str. 17 18190 Sanitz

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell