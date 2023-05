Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Wohnmobils in Dömitz

Dömitz (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum 29.05.202 ein Wohnmobil auf dem Gelände des Hotels Dömitzer Hafen in Brand. Um 01:55 Uhr wurde die 3-köpfige Familie durch Brandgeruch wach und konnte sich aus dem bereits brennenden Wohnmobil eigenständig retten. Bei Eintreffen der Polizei brannte das neuwertige Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung. Ein weiterer, benachbarter Wohnwagen sowie eine Rasenfläche der Hafenanlage wurden durch die Hitze ebenfalls stark beschädigt. Die FFw Dömitz kam mit 12 Kameraden zum Einsatz, konnte das Feuer löschen und dadurch einen noch größeren Schaden verhindern. Der entstandene Gesamtschaden wird gegenwärtig auf 220.000 EUR geschätzt. Die drei Bewohner des Wohnmobils erlitten einen Schock und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Ersthelfer, der sich eine leichte Verbrennung am rechten Unterarm zugezogen hatte, wurde vor Ort ambulant behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Denise Bosbach Polizeihauptmeisterin Polizeihauptrevier Ludwigslust

