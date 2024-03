Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L501:

Am Freitag, den 22.03.2024 gegen 17:27 Uhr befuhr die 42-Jährige Fahrzeugführerin die L501 aus Eckertal kommend in Richtung Bad Harzburg. In einer Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Audi aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Die 42-Jährige Fahrerin und die 38-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leichtverletzt und wurden dem Krankenhaus zugeführt. Der entstand Sachschaden am PKW und an den beiden Bäumen wird auf ca. 5000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell