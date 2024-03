Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Betrug per Enkeltrick in Bad Harzburg:

Am 23.03.2024 im Zeitraum von 05:23 Uhr bis 14:32 Uhr erhielt ein 70-Jähriger eine SMS von einer unbekannten Telefonnummer, in der die vermeintliche Tochter angibt, dass sie eine neue Telefonnummer habe und Geld benötigen würde, um eine Rechnung zu bezahlen. Der 70-Jährige überwies den Betrag von fast 1.500 Euro an das angegebene Konto. Im Nachgang konnte eruiert werden, dass die SMS nicht von der Tochter des 70-Jährigen gesendet wurde und sie keine neue Telefonnummer hat. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitergehende präventive Informationen zu den aktuellen Betrugsfällen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-praevention.de/?s=betrug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell