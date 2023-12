Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Viersen-Bockert (ots)

Am Donnerstag gegen 16.25 Uhr befuhr eine 20jährige PKW-Führerin aus Mönchengladbach in Viersen-Bockert die Bockerter Straße (Kreisstraße 8) aus Richtung Schwalmtal kommend in Richtung Viersen. In Höhe der Anschlussstelle Mackenstein wollte sie nach links auf die BAB 61 auffahren. Dabei achtete sie nicht auf einen 39jährigen PKW-Führer aus Viersen-Dülken, der die Bockerter Straße aus Richtung Viersen kommend in Richtung Schwalmtal befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 20jährige derart schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 39jährige wurde leicht verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 8 für ca. 90 Minuten voll gesperrt. /UR (1153)

