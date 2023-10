Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: 8 Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen 23:30 Uhr und 00:00 Uhr verschaffte sich ein Mann am vergangenen Donnerstag (18.10.) Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Augustastraße / Heggerstraße. Dort öffnete er die Schlösser von insgesamt 8 Kellerparzellen und packte als Diebesgut diverse Gegenstände (u.a. eine Kettensäge) in einen Rollkoffer. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Der augenscheinlich männliche Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- heller Hauttyp - normale Statur - schwarze Schirmmütze - blauer Kapuzenpullover der Marke Tommy Hilfiger - brauner Gürtel - graue Jeans - schwarze Sneaker - schwarzer Rucksack

