Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwer verletzter Mann bei Abbiegeunfall

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch (18.10.) befuhr gegen 07:30 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Gevelsberg mit seinem VW die Berchemallee in Fahrtrichtung Berge. Auf Höhe des Zubringers war er im Begriff nach links auf den Zubringer zu fahren und benutzte den Linksabbiegerstreifen. Während des Abbiegevorgangs übersah er jedoch den ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Opel eines 22-jährigen Gevelsbergers. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 37-Jährige schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus verbracht. Während des Aufpralls schleuderten verlorene Fahrzeugteile gegen den Opel einer 31-jährigen Gevelsbergerin, die verkehrsbedingt an der Einmündung wartete. Beide Fahrzeuge der unfallbeteiligten Personen verblieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

