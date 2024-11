Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Reichenbach / Fils (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen hat eine 49-jährige PKW-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Die Frau wollte mit ihrem Skoda Octavia gegen 11.20 Uhr von der L1192 auf die L1201 abbiegen, wobei sie verkehrsbedingt anhalten musste. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende, 61-jährige Lenker eines Ford Transit zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Auto auf. Die Fahrerin des Skoda Octavia zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Ford-Fahrer war unverletzt geblieben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (js)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Einbrüche in Recycling-Betrieb und Anhänger (Zeugenaufruf)

Auf verschiedene Metalle hatten es Diebe abgesehen, die am Sonntagabend, zwischen 18 und 21 Uhr, auf das Gelände eines Recyclingbetriebs in der Straße Unter dem Malesfelsen eingedrungen sind. Nach dem gewaltsamen Durchtrennen des Zaunes gelangten die Täter auf das Gelände und in eine Lagerhalle, wo sie aus verschiedenen Containern insgesamt rund 250 Kilogramm Messingspäne und eine noch unbekannte Menge Kupferkabel entwendeten und abtransportierten.

Auch einen im Ehestetter Weg abgestellten Anhänger mit Kastenaufbau hatten Kriminelle im Lauf des verlängerten Wochenendes ins Visier genommen. Das Schloss des Anhängers, in dem Baumaschinen und Werkzeuge eines Bauunternehmens gelagert waren, wurde im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, sieben Uhr, aufgebrochen. Den Tätern fielen neben einem Bohrhammer und einem Winkelschleifer unter anderem auch ein Rüttelstampfer und ein Stromgenerator in die Hände. Mit ihrer Beute suchten die Täter unerkannt das Weite.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Albstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch einen eventuellen Tatzusammenhang. Zeugen, denen am Wochenende in Tatortnähe verdächtige Personen und/oder entsprechende, zum Abtransport des Diebesguts geeignete Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07432/955-0 zu melden. (ak)

Balingen (ZAK): Pkw gegen Pedelec

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, ereignet hat, ist ein 52-Jahre alter Pedelecfahrer verletzt worden. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW Touareg war auf der Balinger Straße aus Richtung Industriegebiet Gehrn kommend in Richtung Frommern unterwegs und wollte von dieser nach links in die Auffahrt zur B463 in Fahrtrichtung Balingen auffahren, wobei er wegen eines ihm entgegenkommenden Lkw anhalten musste. Der am späteren Unfall nicht beteiligte Lkw-Lenker wollte seinerseits nach rechts ebenfalls in Richtung Bundesstraße abbiegen. Als er vor dem Abbiegevorgang einen auf dem parallel zur Balinger Straße verlaufenden Radweg in Richtung Frommern fahrenden Pedeleclenker ordnungsgemäß passieren lassen wollte und ihm dies signalisierte, bezog dies der VW-Fahrer offenbar auf sich und bog mit seinem Pkw ab, ohne den Vorrang des 52-jährigen Radlers zu beachten. Bei der anschließenden Kollision mit dem Pedelecfahrer stürzte dieser über die Motorhaube des Touareg auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung seiner mutmaßlich leichten Verletzungen in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 2.500 Euro geschätzt. (ak)

