Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: abgebranntes leerstehendes Haus sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B392

Wessin/Crivitz (ots)

Am 15.09.2024 gegen 17:30 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei der Dachstuhlbrand eines leerstehenden Hauses an der B392 bei Wessin (Radepohl) gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen, so dass eine Anzeige wegen Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen wurde. Auf Grund dessen, dass der Giebel während des Löschvorganges drohte auf die Bundesstraße zu fallen, wurde das Technische Hilfswerk (THW) zwecks Prüfung der Statik und Absprache der weiteren Vorgehensweise hinzugezogen. In der weiteren Folge brannte das Objekt fast vollständig aus. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die B392 für drei Stunden voll gesperrt werden. Auf Grund der Einsturzgefahr kommt es auch in den folgenden Tagen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wurde eine halbseitige Straßensperrung mit Ampelanlage eingerichtet. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Brandursachenermittler wird in den kommenden Tagen zum Einsatz kommen, so dass bislang keine weiteren Informationen zur Sache herausgegeben werden können. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

