Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken auf E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch eine Funkstreife hiesiger Polizeiinspektion wurde am Samstag (27.07.2024), gg. 04.30 h, der Führer eines Elektrokleinstfahrzeuges in der Friedrich-Ebert-Straße in Neustadt an der Weinstraße einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen den Neustadter wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

