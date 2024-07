Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Bier waren zu viel...

Neustadt/Weinstraße

Bereits am 25.07.2024 um 19:59 Uhr wurde ein 44-Jähriger aus Neustadt/W. in der Berliner Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fiat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Hierauf angesprochen, gab der Neustadter an, dass er zwei Bier über den Abend getrunken habe. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab letztendlich einen Wert von 0,54 Promille. Seinen Fahrzeugschlüssel müsste der 44-Jährige an eine Bekannte übergeben. Nun kommt auf diesen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

