Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Innerhalb eines Jahres zwei Mal negativ aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 41-jähriger Neustadter, welcher bereits am 25.07.2024 um 16:32 Uhr in der Kleinfeldstraße in 67435 Neustadt/W. mit seinem Honda einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann fiel Ende des vergangenen Jahres wegen einer Fahrt unter Kokaineinfluss auf. Auch am gestrigen Tag ergaben sich Hinweise, dass der Neustadter unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Da er einen Vortest verweigerte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, ob auf den Fahrer erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt.

