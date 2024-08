Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der "Untere(n) Hauptstraße" - silber/grauer VW Golf verursacht Unfall und flüchtet (21.08.2024)

Wurmlingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der "Untere(n) Hauptstraße" eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer war auf der "Untere(n) Hauptstraße in Richtung "Obere Hauptstraße" unterwegs. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 14 geriet der unbekannte Golffahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 73-Jährigen. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch anschließend fort. Am Mercedes entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silber/grauen VW Golf Variant mit VS-Kennzeichen, der an der linken Front beschädigt sein müsste, gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen VW nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell