POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Wohnmobile und entwenden Fahrzeugteile und Zubehör (15./16.08.2024)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, an zwei auf einem Parkplatz eines Wohnmobilcenters in der Johann-Glatt-Straße geparkten Wohnmobilen verursacht. An einem der Fahrzeuge entfernten die Täter gewaltsam mehrere Scharniere und schraubten anschließend die Heckklappe heraus. An einem weiteren Camper hebelten sie eine Kunststoffabdeckung auf und entwendeten anschließend die dahinter befindliche Toilettenkassette.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes des Caramobil beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 zu melden.

