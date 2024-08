Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Ferienbetreuung bei der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Kirchhundem (ots)

Am 26.07.2024 fand im Rahmen der Ferienfreizeit der Brandschutztag statt, organisiert von den ehrenamtlichen Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem. An diesem Tag wurden 13 Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren wichtige Informationen zum Thema Brandschutz vermittelt und sie konnten hautnah erleben, wie die Feuerwehr arbeitet. Der Tag begann mit einer spannenden Präsentation des Rauchhauses. Das Rauchhaus, ein eigens angefertigtes Holzpuppenhaus mit simuliertem Nebel, verdeutlichte eindrucksvoll die Gefahren von Bränden in geschlossenen Räumen und wie schnell sie sich ausbreiten können. Im Anschluss hatten die kleinen Feuerwehrleute die Möglichkeit, in der eigens installierten Leitstelle einen Notruf abzusetzen. Sie lernten, wie wichtig es ist, in Notsituationen einen klaren Kopf zu bewahren um schnell den richtigen Notruf abzusetzen. Anschließend wurden sie mit der kompletten Ausrüstung eines Feuerwehrmannes vertraut gemacht. Sie hatten die Möglichkeit, die verschiedenen Geräte inklusive Atemschutzgerät kennen zu lernen und Fragen dazu zu stellen. Danach führten die Brandschutzerzieher die Kinder in die Fahrzeughallen, wo sie alle Feuerwehrfahrzeuge, vom Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) über das Einsatzleitfahrzeug (ELW) bis hin zum Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), besichtigen durften. Die Kinder waren nicht nur von der großen Auswahl an Fahrzeugen begeistert, sondern auch von deren unterschiedlichen Funktionen und Ausstattungen. Anschließend folgte die aufregendste Erfahrung für die Kinder - die erste Fahrt mit den Feuerwehrfahrzeugen. Mit dem Tanklöschfahrzeug (TLF) ging es zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Hofolpe. Dort wurde ihnen anhand eines kleinen Kurzfilms gezeigt, wie es zu einer gefährlichen Fettexplosion kommen kann, wenn man brennendes Fett mit Wasser löscht. Nach der Filmvorführung kehrten sie wieder zurück zum Gerätehaus in Kirchhundem. Dort wurden sie Zeugen einer beeindruckenden Vorführung einer echten Fettexplosion, die von den Feuerwehrkameraden inszeniert wurde. Die Kinder konnten aus sicherer Entfernung beobachten, wie sich das Feuer schnell ausbreitete und welche Gefahren mit einer solchen Explosion verbunden sind. Der Brandschutztag war nicht nur informativ, sondern auch eine spannende und erlebnisreiche Erfahrung für die Kinder. Sie konnten wichtige Lektionen zum Thema Brandschutz lernen und hatten die Möglichkeit, die Arbeit der Feuerwehr aus nächster Nähe zu erleben.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell