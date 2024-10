Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: #LEBEN - Polizei Hamm zieht mit Präventionsaktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch die Stadt

Hamm (ots)

"Leben" wird in Nordrhein-Westfalen großgeschrieben - und mit einem Hashtag versehen: #LEBEN ist der Name der zum Jahresbeginn eingeführten Verkehrsstrategie, mit der die Polizei NRW schwere Verkehrsunfälle reduzieren will. Mit dem entsprechenden Schriftzug sind die Beamtinnen der Verkehrsunfallprävention des Hammer Polizeipräsidiums aktuell im Stadtgebiet unterwegs.

Am Dienstag, 22. Oktober, bauten sie die hüfthohen Lettern auf dem Marktplatz in Hamm-Mitte auf und suchten das Gespräch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. In diesem Rahmen gaben die Polizistinnen allgemeine Hinweise und Tipps weiter, die dabei helfen sollen im Straßenverkehr sicher von A nach B zu kommen.

Neben regelmäßigen Verkehrskontrollen sind persönliche Gespräche ein wichtiges Mittel, um die Menschen für ein verantwortungsvolles Verhalten als Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und potenzielle Verkehrssünder bestenfalls zum Umdenken zu bewegen.

Der Informationsstand im Stadtzentrum war nur der Auftakt: Als nächstes finden Besucherinnen und Besucher des Maxiparks die Buchstaben am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19 Uhr beim Herbstleuchten. Thematisch klären die Verkehrspolizistinnen dort vor allem über die Sichtbarkeit im Dunkeln auf. Passend zum Motto und zur Veranstaltung erscheint der Schriftzug in reflektierendem Look.

Weitere Stationen sind in den darauffolgenden Tagen an der Hochschule Hamm-Lippstadt sowie am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium geplant. (jes)

