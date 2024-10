POL-HAM: Daimler-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Drei Personen mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagabend, 21. Oktober, zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Gegen 22 Uhr fuhr ein 23-jähriger Hammer in seinem BMW auf der Vogelstraße nach Nordwesten. Als er die Kreuzung am Ennigerweg passieren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 26-jährigen Frau aus Münster. Diese beabsichtigte vom Ennigerweg nach rechts auf die ...

