POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Drei Personen mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagabend, 21. Oktober, zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen 22 Uhr fuhr ein 23-jähriger Hammer in seinem BMW auf der Vogelstraße nach Nordwesten. Als er die Kreuzung am Ennigerweg passieren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 26-jährigen Frau aus Münster. Diese beabsichtigte vom Ennigerweg nach rechts auf die Vogelstraße abzubiegen und krachte dabei frontal in die rechte Seite des BMWs. Mit ihr befand sich ein 25 Jahre alter Mann aus Gladbeck im Fahrzeug.

Alle Beteiligten verletzten sich leicht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (jes)

