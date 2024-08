Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kirchohmfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Kraftrades schwer verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr die Landstraße 1012 aus Richtung Kirchohmfeld in Richtung Worbis, als er im Bereich einer Kurve auf einen unbefestigten Randstreifen geriet. In weiterer Folge touchierte das Kraftrad einen Leitpfosten und fuhr in den Straßengraben. Der 16-Jährige kam ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz.

