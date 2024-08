Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 6.45 Uhr, gewaltsam Zugriff auf das Innere eines Firmenfahrzeuges. Dieses war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Seehäuser Straße abgestellt. Der oder die Täter erbeuteten daraus Werkzeuge mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. (0) 361 5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0210049

