Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0471 --Der Busfahrer, der kein Busfahrer war--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hugo-Schauinsland-Platz Zeit: 05.08.2024, 22.30 Uhr

In der Nacht zu Dienstag sorgte ein ungewöhnlicher Vorfall für Aufsehen in der Bremer Innenstadt. Ein 15-jähriger Junge nahm das Steuer eines Linienbusses in die Hand und fuhr damit durch die Stadt, als wäre er ein routinierter Busfahrer.

Alles begann damit, dass der Jugendliche sich am Abend einem Busfahrer gegenüber als Praktikant eines Omnibusunternehmens ausgab. Mit beeindruckender Detailkenntnis überzeugte er sogar mit dem Namen des Chefs und begleitete den Fahrer auf seiner Tour. Beim Fahrerwechsel wurde er als neue Aushilfe vorgestellt und blieb im Bus.

Die Fahrt endete jedoch nicht wie geplant. Am Hugo-Schauinsland-Platz verließ der eigentliche Busfahrer den Bus- gemeinsam mit dem jugendlichen "Praktikanten". Doch anstatt zu gehen, kehrte der Junge zurück, öffnete die Tür und setzte die Fahrt fort. An einer Haltestelle in der Schlengstraße lud er arglose Passagiere ein, die tatsächlich glaubten, einen regulären Busfahrer vor sich zu haben.

Währenddessen bemerkten die echten Busfahrer den Diebstahl ihres Fahrzeugs und alarmierten die Polizei. Eine rasche Ortung führte schließlich zur Aufklärung des Falls in Sebaldsbrück, wo der 15-Jährige samt "Fahrgästen" gestoppt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl der Bus einige Lackschäden und unerwünschtes Gestrüpp an seiner Karosserie hatte. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die gegebenenfalls einen Unfallhergang mit einem Linienbus zwischen der Innenstadt und Sebaldsbrück beobachtet haben, sich mit der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 in Verbindung zu setzen.

Der Autist wurde nach dem Vorfall an seinen Vater übergeben. Für den jungen "Busfahrer", der seine Begeisterung für Fahrzeuge und Technik ausleben wollte, endete das Abenteuer mit einer ungewöhnlichen Rückkehr nach Hause.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell