POL-HB: Nr.: 0470 --Mutmaßliche Drogendealer in der Neustadt gestellt

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Essener Straße Zeit: 03.08.2024, 15:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Samstagnachmittag zwei mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 25 und 43 Jahren in der Neustadt vorläufig fest. Zuvor ist es in einem Reihenhaus zu einem Streit gekommen, bei dem ein 21-Jähriger mehrfach geschlagen wurde.

Die Polizei wurde gegen 15:50 Uhr in die Essener Straße gerufen, weil dort zwei Männer einen Mann mehrfach geschlagen haben sollten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 21-Jährigen, der mit seiner Mutter und seiner Freundin vor dem Haus stand. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme wollte der 25-Jährige das Reihenhaus verlassen, wurde von den Einsatzkräften angesprochen und anschließend kontrolliert. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Polizisten Kokain, Marihuana, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten den 43 Jahre alten Tatverdächtigen, der in einem Zimmer angetroffen wurde, sowie weitere Drogen, Bargeld, scharfe Munition, mögliches Stehlgut und weitere Beweismittel wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial sicher.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

