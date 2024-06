Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in Nordheim. Zwischen 23 Uhr am Donnerstagabend und 6 Uhr am nächsten Morgen warfen der oder die Täter eine Fensterscheibe des Gebäudes in der Straße "Hofstatt" ein und gelangten so ins Innere. Hier wurde im Anschluss ein Büroraum durchsucht und mehrere Schlüssel gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Wohnung - Wer hat etwas gesehen?

Eine unbekannte Person verschaffte sich am Freitagmittag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn-Böckingen. Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr betrat der Täter oder die Täterin wohl zunächst das Mehrfamilienhaus in der Blumhardtstraße durch die offenstehende Haustüre und machte sich dann an der Wohnungstüre im 2. Obergeschoss zu schaffen. Nachdem diese gewaltsam geöffnet wurde, betrat die gesuchte Person die Wohnung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Ilsfeld: Wahlplakate angezündet - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte zündeten am frühen Samstagmorgen mehrere Wahlplakate in Ilsfeld an. Kurz vor 3 Uhr meldete ein Zeuge die brennenden Plakate in der König-Wilhelm-Straße. Der oder die Täter hatten die Wahlwerbung an vier Laternenmasten auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die Feuer konnten durch den Zeugen gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Ein Verletzter bei körperlicher Auseinandersetzung

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen wurde am Samstagabend in Heilbronn ein Mann verletzt. Gegen 22.20 Uhr gerieten die Männer auf dem Heilbronner Marktplatz aus unbekannter Ursache in Streit, welcher sich zu einer Schlägerei entwickelte. In deren Verlauf soll ein 20-Jähriger einen 27-Jährigen mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzt haben. Der Ältere wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses allerdings noch am Abend wieder verlassen. Die Personalien des Tatverdächtigen sind der Polizei bekannt, er konnte aber vor Eintreffen der Polizei zunächst flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn: Baucontainer aufgebrochen und Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Sonntag einen Schnellbaucontainer in Heilbronn aufbrachen und einen Pkw entwendeten. Zwischen 5 Uhr und 17.45 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem auf einem Firmengelände im Lauerweg abgestellten Container und entwendeten ein Handy, einen Transponder und mehrere Schlüssel. Darunter auch der Fahrzeugschlüssel eines Citroen C1. Im Anschluss flüchteten der oder die Unbekannten mit dem Citroen in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn-Sontheim: Schnur über Radweg gespannt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine unbekannte Person am Wochenende eine Schnur über einen Radweg in Heilbronn-Sontheim spannte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen der Rahmer Mühle und dem Jüdischen Friedhof von Sontheim in Richtung Flein unterwegs. Als sie den Kopf etwas senkte, da ihr eine Fliege ins Auge geflogen war, streifte ein Gegenstand ihren Fahrradhelm. Die Frau hielt daraufhin an und konnte zwei Schnüre feststellen, welche zwischen mehreren Bäumen, über den Radweg hinweg, gespannt waren. Die Fahrradfahrerin entfernte die Schnüre und verständigte die Polizei. Vor Ort konnte die circa drei Millimeter dicke Schnur sichergestellt werden. Wer hat in den vergangenen Tagen im Bereich des Radwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte der Fahrer eines hellen Toyota Avensis am Sonntagabend bei Neckarsulm und flüchtete anschließend. Gegen 21.45 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW Beetle von der Autobahn 6 auf die Bundesstraße 27 in Richtung Heilbronn ab. Hierbei wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. In diesem Moment näherte sich der Toyota aus Richtung Bad Friedrichshall und fuhr auf das Heck des VWs auf. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des Toyotas von der Unfallstelle, ohne seinen oder ihren Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Beide Insassen im Beetle wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

A81/Weinsberg: Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen musste ein Mercedes-Fahrer eine Blutprobe abgeben, nachdem er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Gegen 2.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Mann, welcher ihm zuvor an einem Rasthof durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen war. Dieser sei in einen Mercedes eingestiegen und nun Schlangenlinien fahrend auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen und dem Autobahnkreuz Weinsberg unterwegs. Am Kreuz Weinsberg konnten die alarmierten Beamten das Fahrzeug feststellen und ebenfalls wahrnehmen, dass der Fahrer Schlangenlinien fuhr und immer wieder nach rechts auf den Strandstreifen kam. Daher wurde der 18-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle zeigte der junge Mann Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Nachdem dieser ein positives Ergebnis auf THC anzeigte, musste der Mercedes-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A81/Weinsberg: Auto überschlägt sich nach Reifenplatzer

Leicht verletzt wurde eine 28-Jährige am Samstagabend bei einem Unfall auf der A81. Die Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem Peugeot auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als der hintere, linke Reifen ihres Fahrzeugs platzte. Daraufhin steuerte das Fahrzeug nach links auf den mittleren Fahrstreifen. Beim Versuch gegenzulenken, verlor die 28-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und in den Grünstreifen. Hier überschlug sich der Peugeot und kam zum Stehen. Die Fahrerin musste zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

A81/Eberstadt: Lkw-Fahrer mit drei Promille aus dem Verkehr gezogen

Drei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Lkw-Fahrers am Freitagabend auf der Autobahn 81 an. Gegen 21.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein deutlich alkoholisierter Lkw-Fahrer gerade mit seinem Sattelzug die Rastanlage "Jagsttal" verlassen habe. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den Schlangenlinien fahrenden Lkw auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart antreffen und den Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Weinsberg einer Kontrolle unterziehen. Der 49-Jährige zeigte deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von drei Promille ergab, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Eppingen: Technischer Defekt löst Kellerbrand aus

Vermutlich ein technischer Defekt war der Auslöser für einen Kellerbrand in Eppingen am Freitagabend. Gegen 20.45 Uhr bemerkte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Fischweiherstraße Rauchgeruch aus dem Keller und stellte im Anschluss den Brand in einem Kellerabteil fest. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Von den 16 Bewohnern des Hauses wurde der eine Person leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Zwei Motorradfahrer nach Rennen in der Innenstadt ab jetzt zu Fuß unterwegs

Eine 19-Jährige und ein 23-Jähriger haben sich am frühen Montagmorgen in der Heilbronner Innenstadt ein Rennen auf ihren Motorrädern geliefert und müssen nun einige Zeit laufen. Gegen 0.15 Uhr befuhren die beiden mit ihren Maschinen zunächst die Mannheimer Straße in Richtung Allee. Hierbei nahm eine Streife des Polizeireviers Heilbronn bereits die starke Beschleunigung der Motorräder akustisch wahr. In der Allee konnten die Beamten auf die Zweiräder aufschließen. Die beiden Zweiradfahrer fuhren mit ihren Motorrädern der Marken Kawasaki und Honda zunächst mit angemessener Geschwindigkeit am stationären Blitzer vorbei und mussten im Anschluss an einer roten Ampel halten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Pkw zwischen den Zweirädern und der Streife. Nach dem die Ampel auf Grün geschaltete hatte beschleunigten die 19-Jährige und der 23-Jährige ihre Maschinen stark und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander in Richtung Wollhaus. Nachdem der Pkw, welcher sich noch vor den Polizisten befand, nach rechts abgebogen war, konnten die Beamten die Verfolgung aufnehmen. Hierzu wurde das Blaulicht eingeschaltet. Zwischenzeitlich musste der Streifenwagen auf bis zu 100 km/h beschleunigt werden, um mit den beiden "Rennfahrern" mithalten zu können. Erst als die zwei im Kurvenbereich der Wilhelmstraße aufgrund der Straßenführung abbremsen mussten, gelang es aufzuschließen. Im weiteren Verlauf überholten die beiden im unübersichtlichen Kurvenbereich zunächst ein Fahrzeug auf der linken Fahrspur und direkt danach einen weiteren Pkw auf der rechten Spur. Kurz darauf konnten die junge Frau und der junge Mann in der Cäcilienstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass an der Honda des 23-Jährigen technische Veränderungen vorgenommen wurden und somit die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Führerscheine sowie die Smartphones der beiden Zweiradfahrer wurden beschlagnahmt. Sie müssen nun mit Anzeigen rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell