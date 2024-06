Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Roter VW Caddy beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag in Tauberbischofsheim einen geparkten VW beschädigte. Das Fahrzeug stand zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Vitryallee unmittelbar am Straßenrand. Der Täter beschädigte den roten VW Caddy vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verursachte so Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 22-Jähriger musste die Polizei in der Nacht auf Samstag zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, da er unter dem Einfluss von THC fuhr. Der Mann war gegen 1 Uhr auf der Pestalozzieallee in Richtung Hochhausen unterwegs. Dort konnte er durch die Beamten mit erhöhter Geschwindigkeit fahrend entdeckt werden, weshalb er in der Hochhäuser Straße einer Kontrolle unterzogen wurde. Aufgrund von Anzeichen einer aktuellen Beeinflussung durch Betäubungsmittel wurde ein Urintest durchgeführt. Nachdem dieser positiv auf THC verlief, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Großrinderfeld: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen fuhr ein 29-Jähriger in der Nacht auf Samstag durch Großrinderfeld. Der Mann war gegen 0 Uhr mit seinem Opel auf der Landesstraße 578 in Richtung Würzburger Straße unterwegs. Da er leichte Fahrauffälligkeiten zeigte, wurde er durch eine Streife kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Alkohol und Betäubungsmittel, weshalb ein Alkoholtest sowie ein Drogentest durchgeführt wurden. Diese ergaben eine Wert von mehr als 1,4 Promille und eine Beeinflussung durch THC. Nach einer Blutentnahme wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mannes beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der 29-Jährige wurde bereits in der Vergangenheit wegen des Fahrens unter Alkohol und Drogen angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell