Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim-Hofgarten (ots)

Wohnung in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Sonntagabend in Wertheim-Hofgarten in der Straße "Am Bildacker". Gegen 19.45 stand eine Wohnung im zweiten OG beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand mit 17 Fahrzeugen und 68 Kräften schnell löschen. Hinsichtlich der Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Infolge des Brandgeschehens sind zumindest drei Wohnungen vorübergehend nicht mehr nutzbar. Die insgesamt vier betroffenen Bewohner konnten vorübergehend in Eigenregie eine Bleibe finden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Er musste jedoch nicht zum Transport von Personen eingesetzt werden.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell