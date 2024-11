Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt - mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, illegalen Handels mit Cannabis ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 41-Jährigen, der am Dienstagnachmittag (5.11.2024) einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen ins Netz gegangen ist.

Im Rahmen von Observationsmaßnahmen konnten die Beamten den Mann in der Esslinger Innenstadt beim Handel mit Cannabis beobachten und vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, führte der 41-Jährige rund 600 Gramm Marihuana in mehr als 150 vorportionierten Verkaufseinheiten und weiter knapp 300 Gramm Marihuana lose mit sich. Im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen fanden und beschlagnahmten die Ermittler weitere mehr als 2,5 Kilogramm Marihuana in der Wohnung des Mannes. Griffbereit und in unmittelbarer Nähe zu dem Marihuana lagerte er zudem in seiner Wohnung ein Küchenmesser mit einer 12 cm langen Klingenlänge.

Der einschlägig vorbestrafte 41-Jährige Gambier wurde vorläufig festgenommen und am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (js)

