Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Eschwege (ots)

Um 22:46 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 44-Jähriger aus Ronshausen mit seinem Pkw die Straße "Boyneburger Tor" in Eschwege und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Luisenstraße geradeaus zu überqueren. Zunächst musste der 44-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Als er den Kreuzungsbereich dann überqueren wollte, übersah er den auf der Humboldtstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 28-Jährigen aus Frankfurt am Main gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden sowohl der 28-Jährige als auch ein 27-Jähriger Beifahrer aus Freilassing leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den alarmierten Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurde stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit ca. 32.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

