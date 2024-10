Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall mit Feuerwehrfahrzeug

Um 16:33 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Fahrzeug der Feuerwehr die Landstraße in Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell". Ein vorausfahrender 63-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal beabsichtigte nach links in Richtung der Nordstraße abzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 18-Jährige zu spät bemerkte und mit dem Feuerwehrfahrzeug auffuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich, um 19:25 Uhr, in der Gemarkung von Wehretal eine Unfallflucht. Ein 52-Jähriger aus Fuldabrück befuhr mit seinem Pkw die B 7 zwischen Hoheneiche und Oetmannshausen, als ein entgegenkommender Pkw zu weit links fuhr, wodurch der Außenspiegel am Pkw des 52-Jährigen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Sachschaden von ca. 250 EUR zu kümmern. Hinweise: 05651/9250.

Unfall im Begegnungsverkehr

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW mit Tankaufbau entstand am gestrigen Vormittag um 10:55 Uhr auf der K 13 in der Gemarkung von Wanfried ein Sachschaden von ca. 9000 EUR. Beteiligt war ein 70-Jähriger PKW-Fahrer aus Bad Langensalza, der die K 13 in Richtung Döringsdorf befuhr. Ihm entgegen kam ein 30-jähriger LKW-Fahrer aus Gangloffsömmern. Obwohl beide äußerst rechts fuhren kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Einbruch in Wohnhaus

In der gestrigen Mittagszeit wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Reichensächser Straße in Eschwege eingebrochen waren. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, drangen der oder die Täter in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld, ein Fernseher sowie ein Telefon im Gesamtwert von ca. 450 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall mit Rehbock; hoher Sachschaden

Um 06:33 Uhr befuhr gestern Morgen ein 18-Jähriger aus Großalmerode mit seinem PKW die L 3238 von Laudenbach nach Uengsterode. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Rehbock, der die Straße überquerte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rehbock überlebte den Aufprall nicht.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Radfahrer

Um 08:03 Uhr befuhr heute Morgen eine 41-Jährige aus Arenshausen mit einem Pkw die Straße "Zu den Weinbergen" in Witzenhausen. Die Fahrerin beabsichtigte in die Straße "An der Bohlenbrücke" abzubiegen, übersah aber dabei einen 31-Jährigen Radfahrer aus Witzenhausen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

E-Scooter gestohlen

Zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde am 16.10.24 ein mit einem Schloss gesicherter E-Scooter, der im Bereich des Rathauses in Witzenhausen abgestellt war, durch unbekannte Täter gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 730 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

